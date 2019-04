Vorarlberg: Dreimal schuldig nach schwerem Raubüberfall mit Baseballschläger "Lucinda"

Drei junge Burschen drängten einen Gleichaltrigen, eine Verbindung zu Drogendealern herzustellen. Als dieser nicht wollte, wurde er beraubt und geschlagen.

Im November vergangenen Jahres wird ein 16-Jähriger in Dornbirn zuhause aufgesucht. Er soll eine Verbindung zu Drogendealern herstellen. Doch der Junge kooperiert nicht, da wird er gezwungen in einem Wagen mitzufahren. Er muss aussteigen, seine Taschen leeren, 35 Euro herausrücken und noch ein paar Gegenstände wie Ladekabel. Er wird mit der Faust geschlagen und zwei Mal mit einem Baseballschläger, den der Täter, ein 18-jähriger Arbeitsloser, „Lucinda“ nennt. Danach steigen alle – Täter und Opfer in den Wagen ein und fahren zum Dornbirner Bahnhof.