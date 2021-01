Am Dienstag erlagen drei weitere Personen den Folgen des Coronavirus.

Vorarlberg: Drei weitere Corona-Tote am Dienstag

Am Dienstag gab es in Vorarlberg drei weitere Personen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind.

Stand Dienstag Mitternacht: Am Dienstag wurden in Vorarlberg 74 Neuinfektionen registriert, dem gegenüber standen 106 genesene Patienten.

Damit wies das Dashboard des Landes 805 Covid-Infizierte aus. Dies ist der niedrigste Wert seit dem 18. Oktober.

Die Zahl der Corona-Todesopfer erhöhte sich am Dienstag um drei Personen auf 242.

Situation in den Spitälern

In Summe werden in den Vorarlberger Krankenhäusern aktuell 55 Covid Patienten stationär betreut. Neun Corona-Patienten müssen derzeit auf der Intensivstation behandelt werden. Aktuell sind damit noch 23 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar.

36 Mitarbeitende sind Coro­na-positiv getestet, 16 sind zusätzlich in Quarantäne.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

In zwei Vorarlberger Gemeinden - den Städten Dornbirn und Feldkirch - gab es mit Stand Dienstagnachmittag über 50 aktiv Infizierte. Nur in Vorarlbergs größter Stadt Dornbirn war die Zahl der Fälle mit 114 dreistellig. 21 der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.

Sieben-Tages-Inzidenzen

Stand Dienstag 14 Uhr