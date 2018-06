Vorarlberg: Drei Verletzte nach Motorrad-Kollision

Am Dienstagnachmittag kam es auf der L200 in Schoppernau zu einer Motorrad-Kollision, bei der drei Personen verletzt wurden.

Am 26.6.2018, gegen 15.00 Uhr fuhr ein 61 Jahre alter Mann aus den Niederlanden mit seinem Motorrad auf der L200 in Schoppernau aus Richtung Warth kommend in Richtung Au. Zur selben Zeit lenkte ein 55 Jahre alter Mann aus Deutschland sein Motorrad, auf dem er eine 53 Jahre alte Frau mitführte, in Gegenrichtung.