Vorarlberg: Drei Covid-Todesfälle am Mittwoch

Die Corona-Zahlen in Vorarlberg steigen wieder an.

Die Corona-Zahlen in Vorarlberg steigen wieder an. ©VOL.AT/Steurer

Die Corona-Zahlen in Vorarlberg steigen wieder an. ©VOL.AT/Steurer

In Vorarlberg verstarben am Mittwoch drei weitere Personen an oder mit dem Coronavirus.

Stand Donnerstag, 8 Uhr: Am Mittwoch wurden in Vorarlberg 362 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem standen 177 Genesungen gegenüber. Bis Donnerstagmorgen wurden fünf weitere Neuinfektionen (bei zehn Genesungen) verzeichnet. Damit sind aktuell 2.750 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet.

Derzeit müssen in Vorarlberg 13 Covid-Patienten auf einer Intensivstation behandelt werden. 26 Corona-Patienten werden auf einer Normalstation behandelt.

self all Open preferences.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Mittwoch erneut gestiegen und liegt bei 362,2. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls deutlich gestiegen – auf 375,3.

self all Open preferences.

Lage in den Spitälern

Derzeit müssen 13 Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt werden. Insgesamt werden 39 Corona-Patienten stationär betreut.

self all Open preferences.

431 Todesopfer

Am Dienstag ist in Vorarlberg eine Person an den Folgen des Coronavirus verstorben. Am Mittwoch wurden drei weitere Todesopfer gemeldet. Insgesamt sind bisher 431 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.

self all Open preferences.

Zahlen aus den Bezirken

self all Open preferences.

Zahlen aus den Gemeinden

self all Open preferences.

Sieben-Tages-Inzidenzen

Stand Mittwoch, 14 Uhr

self all Open preferences.

self all Open preferences.