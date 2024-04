Vorarlberg - die schönsten Touren

Vorarlberg ist der wilde Westen Österreichs: Vom Ufer des Bodensees geht es hinauf bis zu den Gletschern, dazwischen liegen Wälder, bunt blühende Alpmatten und unverfälschte Hochtäler.

Die Tourenauswahl hat für alle etwas zu bieten: Auf bequemen Wegen geht es kinderfreundlich auf sonnige Grasberge, schöne schmale Steige führen auf aussichtsreiche Felsgipfel und wer es anspruchsvoller mag, findet auch einige hochalpine Unternehmungen. Es locken bekannte Bergziele, wie Pfänder, Schesaplana oder Sulzfluh, aber auch so mancher, selten bestiegener Gipfel wird vorgestellt. Die Touren in diesem Buch führen ins Bregenzerwald- und Lechquellen-Gebirge, es geht ins Rätikon, ins Verwall und in die Silvretta.

Jede Wanderung verfügt über eine ausführliche Wegbeschreibung, ein Tourenkärtchen mit eingetragenem Wegverlauf und ein aussagekräftiges Höhenprofil. GPS-Tracks stehen zum Download bereit. Praktisch ist die Tourentabelle in der Umschlagklappe, die einen Überblick zu Länge und Schwierigkeit, Erreichbarkeit mit Öffis, Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeit sowie Kindertauglichkeit gibt.