Vorarlberg: Die drei Jugendlichen im Tabledancelokal

Zwei 17-Jährige und ein 16-Jähriger kamen in einem Vorarlberger Table­dancelokal verbotenerweise in den Genuss von „jugend­gefährdenden Dienstleistungen“, heißt es im Urteil des Landesverwaltungsgerichts Vorarlberg.

Davon entfielen nach der Gewerbeordnung 500 Euro auf den Ausschank von zwei Whisky-Cola-Getränken an einen der 17-Jährigen. 100 Euro machte die Strafe nach dem Vorarlberger Jugendgesetz aus, weil die Jugendlichen ohne Alterskontrolle Zugang zu Räumen mit Tabledance-Darbietungen erhielten, von denen laut Urteil Gefahren für ihre Entwicklung ausgehen.

Revision unzulässig

Die Bregenzer Richterin Katharina Feuer­singer hat eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof wegen der klaren Rechtslage für unzulässig erklärt. Damit verbleibt als mögliches Rechtsmittel noch eine außerordentliche Revision an das Höchstgericht in Wien.