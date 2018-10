Vorarlberg: Der goldene Herbst ist bald vorbei

Das goldene Herbstwetter neigt sich dem Ende zu. Schon der Samstag zeigt sich überwiegend neblig und frisch.

Bereits am Samstag liegt Hochnebel vom Rheintal bis zum Bodensee, der auf bis etwa 1300 Meter hinauf reicht und nur sehr langsam aufbrechen wird. Besonders hartnäckig ist der Nebel am Bodensee. Außerhalb des Nebels scheint dann aber die Sonne und der Himmel ist wolkenlos. In der Sonne klettern die Temperaturen auf bis zu 18 Grad.

Nebelfelder

Ähnlich sieht es am Sonntag aus: Vom Osten her ziehen Nebelfelder durch Vorarlberg, die die Sonne teilweise abschatten. Gegen Nachmittag werden die Wolken dünner und die Sonne kommt zum Vorschein. Auch der Nebel am Bodensee und im Rheintal lichtet sich. Unter dem Nebel erreichen die Temperaturen um die zehn Grad, in der Sonne bis zu 16 Grad.