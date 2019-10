Das Feuer brach in der Nacht auf Montag aus.

Vorarlberg: Dachstuhlbrand in Innerbraz geht glimpflich aus

In der Nacht auf Montag brach in einem Dachstuhl in Innerbraz ein Feuer aus. Laut Rettungs- und Feuerwehrleitstelle wurde niemand verletzt.

Der Brand wurde gegen 3 Uhr morgens alarmiert. Die Feuerwehren Braz, Bings und Bludenz rückten aus und konnten den Brand rasch löschen. Vor Ort war eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar. Es wurde niemand verletzt, zwei Personen wurden lediglich zur Abklärung ins Krankenhaus nach Bludenz gebracht.

Noch am Montagmorgen waren die Feuerwehren mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist unbekannt.

Im Zuge der Feuerwehralarmierung war ein Sirenenton in Innerbraz wahrnehmbar.