Vorarlberg: Dachstuhlbrand in Höchst

In der Nacht auf Sonntag brach ein Feuer in einem Mehrparteienhaus in Höchst aus.

Um etwa 1 Uhr wurde die Polizei über einen Dachstuhlbrand eines Mehrparteienhauses (sechs Wohneinheiten) informiert. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand von einem Balkon ausgegangen sein. Das Feuer hat sich dann offenbar über die Holzfassade bis auf den Dachstuhl ausgebreitet. Verletzt wurde niemand.

Gegen 03:30 Uhr war das Feuer schließlich gelöscht, die Brandursache ist noch unbekannt. Da das Gebäude derzeit nicht bewohnbar ist, wurden die Bewohner anderwärtig untergebracht. Am Einsatz beteiligte waren drei Polizeistreifen, die Freiwilligen Feuerwehren Höchst und Hard mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 40 Personen, Rettung mit zwei Fahrzeugen und sechs Personen.