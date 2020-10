Vorarlberg: Corona soll dem Skifahren keinen Abbruch tun

Der neue Seilbahnobmann Andreas Gapp sieht auf die gesamte Tourismusbranche eine herausfordernde Wintersaison zukommen.

Mit verschiedensten Hygienevorschriften wollen die Seilbahnbetreiber im Land einen Skibetrieb trotz andauernder Corona-Krise sichern. Weniger Gäste in Gondeln und auf Sesselliften - wird das funktionieren? "Wir sind an der frischen Luft, die Gondeln haben die Fenster offen, die Sesselbahnen sind sowieso kein Problem. Und damit erwarten wir auch da keine größeren Störungen", sagt Andreas Gapp, der neue Seilbahnobmann in der Wirtschaftskammer gegenüber ORF Vorarlberg.