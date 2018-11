Vorarlberg: Containerbrand in Lustenau - Zeugen gesucht

In den vergangenen zwei Nächten kam es bei mehreren Altpapiersammelcontainern in Lustenau zu Bränden.

Am Mittwoch gegen 22:10 Uhr brannte ein Altpapiersammelcontainer in der Neufeldstraße. Nur fünf Minuten später wurde ein weiterer Containerbrand in der Hasenfeldstraße gemeldet.