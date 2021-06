Vorarlberg: Chancenpaket für die junge Generation

In den Bemühungen, die Folgen der Pandemie abzufedern, richtet die Vorarlberger Landesregierung den Fokus besonders auf Kinder und Jugendliche.

Um die schon in der Krise geleisteten Unterstützungen sichtbar zu machen und zusätzlich notwendige Maßnahmen aufzuzeigen, wurden nun zahlreiche Erhebungen und Studien zusammengefasst, Interviews mit Fachleuten geführt und Fokusgruppen mit Jugendlichen abgehalten. "Wir wollen gerade in dieser Situation die Philosophie der Marke Vorarlberg konsequent weiterführen und in einem breiten Prozess ein Chancenpaket schnüren, damit Kinder und Jugendliche mit ihren Familien gut aus der Pandemie kommen", sagte Landeshauptmann Markus Wallner im Pressefoyer am Dienstag, 29. Juni.