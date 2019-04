Vorarlberg: Camper und Hund aus Bregenzerach gerettet

Nachdem ihr Schlauchboot abgetrieben war, mussten zwei Camper und ein Hund am Samstag Abend von der Wildwasserrettung aus der Bregenzerach gerettet werden.

Am Samstag, den 30. März 2019, 19.56 Uhr wurden die Wildwasserretter der Wasserrettung Vorarlberg zu einem Einsatz an der Bregenzerach, im Bereich Mündung Rickenbach ca. 4 Kilometer Flussaufwärts vom Head Areal in Kennelbach alarmiert.