Vorarlberg: Busfahrer hat zwei Kinder missbraucht

Feldkirch - Schulbusfahrer als pädophil entlarvt. Haftstrafe für Oberländer wegen sexuellem Missbrauchs von Minderjährigen.

Der Chauffeur soll zu den beiden Minderjährigen ein besonderes Verhältnis gepflegt haben. Die Anklage formuliert es drastischer: Der Mann habe das Mädchen sexuell missbraucht. Durch unzüchtige Griffe an den Körper, teils im Bus, teils während einer Pause in einem sogenannten „Busfahrerzimmer“. Dasselbe bei dem Jungen. Bei der kontradiktatorischen Einvernahme der beiden, im Gerichtssaal nicht anwesenden Opfer kommen weitere Details zu Tage. Die Öffentlichkeit ist dabei ausgeschlossen.

Der Angeklagte selbst hat seine eigene Erklärung zu den Vorwürfen. Speziell was das Mädchen betrifft. „Das junge Fräulein war scheinbar verliebt in mich. Anders kann ich mir ihre Beschuldigungen nicht erklären“, rechtfertigt er sich. Also eine Racheaktion für verschmähte Liebe, will er damit wohl zu verstehen geben. Auch die Angelegenheit mit dem Jungen sei in diesem Zusammenhang wohl eine abgekartete Sache gewesen.