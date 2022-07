Vorarlberg: Bus kippt in Graben

Am Mittwochnachmittag rutschte ein Landbus mit 14 Insassen in einen Graben in Lustenau.

Am Mittwoch stürzte ein Landbus auf der Hofsteigstraße in Lustenau in einen Graben. Im Bus befanden sich 14 Personen. Zwei Personen wurden leicht verletzt, der Rest blieb unverletzt.

Die Fahrgäste konnten sich aufgrund der Lage des Busses nicht selbst aus dem gekippten Fahrzeug befreien. Passanten kamen den Eingeschlossenen zu Hilfe. Für die Bergung der Passagiere musste in der Folge auch eines der Busfenster eingeschlagen werden.

Einsatzkräfte

Das Rote Kreuz war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehr Lustenau stand mit fünf Fahrzeugen und 30 Personen ein. Der Landesrettungskommandant und der Bezirksfeuerwehrinspektor waren ebenfalls an der Unfallstelle. Die Polizei war mit vier Fahrzeugen und zehn Beamten vor Ort.

Die Hofsteigstraße musste wegen des Unfalls vorläufig komplett gesperrt werden. Die unverletzten Insassen konnten mit einem Ersatzbus ihre Fahrt fortsetzen.