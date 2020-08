Vorarlberg: Bus hinterlässt kilometerlange Ölspur

Am Mittwochabend fuhr ein Landbus auf der Strecke von Rankweil kommend über Göfis und Feldkirch. Dabei verlor er eine beträchtliche Menge an Kraftstoff.

Auf der gesamten Fahrtstrecke verlor der Linienbus eine größere Menge an Kraftstoff. Der Treibstoffverlust wurde erst beim Einparken des Busses in Feldkirch in die Postgarage festgestellt. Vermutlich dürfte ein technisches Gebrechen die Ursache des Treibstoffverlustes gewesen sein. Es rückten die Feuerwehren Göfis, Feldkirch Stadt und Tosters mit sieben Fahrzeugen und insgesamt 40 Mann aus, um den mit etwa 200 Liter gefüllten Tank leer- bzw. umzupumpen und den verlorenen Treibstoff auf der Fahrtstrecke mit Bindemitteln zu binden und anschließend zu entsorgen.