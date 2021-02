Vorarlberg: Bundesheer-Hubschrauber in Walgaukaserne angekommen

In der Walgaukaserne ist am Samstag (30. Jänner) der Bundesheer-Hubschrauber eingetroffen, den Vorarlberg aufgrund der Witterungslage und der derzeit hohen Lawinengefahr angefordert hat, teilt Sicherheitslandesrat Christian Gantner mit.

Erkundungs- und Transportflüge

Die vorübergehende Stationierung des Hubschraubers in Vorarlberg sei im Rahmen einer Assistenzanforderung durch das Land erfolgt, erläutert Vorarlbergs Militärkommandant Gunther Hessel. Damit sei im Bedarfsfall rasche Unterstützung aus der Luft möglich. Darüber hinaus könnten erforderliche Erkundungs- und Transportflüge abgewickelt werden. In Bereitschaft hält sich vor Ort ein speziell ausgebildeter Flugretter des Hochgebirgs-Jägerbataillons 23 in Bludesch.