Vorarlberg: Brennender Hubstapler in Rankweil

Am Montagnachmittag geriet in Rankweil ein Hubstapler in Brand. Die Feuerwehr Rankweil musste anrücken, um das Feuer zu löschen. Es wurden keine Personen verletzt.

Gegen 15:25 Uhr war ein 37-jähriger Mann aus Rankweil mit einem Hubstapler von einem landwirtschaftlichen Anwesen zum etwa einen Kilometer entfernten Heuballenlager am Luttenweg unterwegs, um dort Heuballen zu holen. Etwa 150 Meter vor dem Heuballenlager bemerkte der 37-jährige Rauch und anschließend Flammen aus dem Motorraum. Da der Mann keine Löschmittel dabei hatte, verständigte er die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Rankweil rückte mit drei Fahrzeugen und 15 Mann an und führte die Fahrzeuglöschung durch. Es kamen keine Personen zu Schaden.