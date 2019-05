„Vorarlberg braucht sofort eine transparente Wahlkampffinanzierung“

Vorarlberg hat sich im September auf zwei Wahlen vorzubereiten.

Damit die Landtagswahl nicht ausufert und transparent abläuft, fordern die NEOS auch in Vorarlberg eine Wahlkampfkostenobergrenze mit Transparenzrichtlinien, wie sie in einer Presseaussendung mitteilen. NEOS Landessprecherin Sabine Scheffknecht: „Kurz hat die FPÖ mit in die Regierung geholt und uns damit frühzeitige Neuwahlen beschert. Die Bevölkerung muss den Parteien nun einen weiteren Wahlkampf bezahlen. Wir wollen sicherstellen, dass die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger nicht auch noch für zusätzliche Mehrkosten durch ÖVP und FPÖ aufkommen müssen, nur weil diese in Wahlkampfzeiten besonders achtlos und intransparent mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler umgehen.“