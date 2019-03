Vorarlberg: Brandstifter zünden Funken in Höchst an

Höchst - In der Nacht auf Mittwoch setzten Unbekannte den beim "Brugger Loch" in Höchst aufgestellten Funken in Brand.

Erhebungen der Polizei Höchst ergaben, dass unmittelbar vor dem Brand zwei Männer wahrgenommen worden sind, die sich direkt beim Funken aufgehalten haben. Diese beiden Männer flüchteten, nachdem der Funken brannte, in den angrenzenden Wald. Die Tat ereignete sich gegen 00:35 Uhr. Eine Fahndung nach den beiden Männern blieb erfolglos.

Aus Sicherheitsgründen (Funkenflug durch Zunahme des Windes) wurde der Funken durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Höchst bittet um Hinweise.

Täterbeschreibung:

1. Mann: Alter unbestimmt, trug eine rote Jacke

2. Mann: Alter unbestimmt, trug eine graue Kappe

Die Funkenzunft hatte den Funken ursprünglich am Sonntag anzünden wollen, wegen des starken Windes den Termin dann auf Dienstag verschoben. Allerdings wurde auch dieser Termin dann witterungsbedingt abgesagt.

Funktermine in Vorarlberg Alberschwende (Ersatztermin Freitag)

Wolfurt (Ersatztermin Freitag)

Brand (Ersatztermin Freitag)

Dornbirn-Haselstauden (Ersatztermin Freitag)

Ludesch (Ersatztermin Freitag)

Bezau – Oberbezau (Ersatztermin Freitag)

Sonntag (Ersatztermin Samstag)

Batschuns – Furx (Ersatztermin Samstag)

Weltrekord Funken in Lustenau