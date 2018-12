Vorarlberg: Brand in Wohnwagen auf Campingplatz

Riezlern - In einem Wohnwagen im Kleinwalsertal ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen.

Am Donnerstagnachmittag versuchte eine deutsche Urlaubergruppe auf dem Campingplatz in Riezlern im Elektrobackofen ihres Wohnwagens ihr Essen aufzuwärmen. Dabei dürfte eine 82-jährige Frau vermutlich den falschen Drehregler betätigt haben, wodurch sich nicht der Backofen, sondern eine Elektroherdplatte einschaltete. Daraufhin fing eine auf der Elektroherdplatte befindliche Holzplatte an zu brennen und löste eine starke Rauchentwicklung aus.