Vorarlberg: Brand in Spenglerei in Hard

Am Dienstagmorgen brach in einer Harder Spenglerei aus ungeklärter Ursache ein Feuer aus.

Die Feuerwehr Hard wurde am Dienstagmorgen zu einem Brand in einer Harder Spenglerei gerufen. Dort hatten Lacke und Farbe Feuer gefangen und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Mitarbeiter bemerkten das Feuer und machten erste Löschversuche mit einem Handfeuerlöscher. Durch das rasche Eingreifen konnte das Feuer in Zaum gehalten und weiteres Ausbreiten verhindert werden.