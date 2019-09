Vorarlberg: Brand in Feldkirch Altenstadt

In Feldkirch brach am Donnerstagmittag ein Feuer aus.

In Feldkirch brach am Donnerstagmittag ein Feuer aus. ©VOL.AT/Mayer

Am Donnerstagmittag brach in einer Küche in einem Wohnhaus in Feldkirch Altenstadt ein Feuer aus.

Gegen 13:25 Uhr brach im 3. Obergeschoss ein Brand aus. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Küchenbrand konnte rasch durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Brandursache dürfte ein technischer Defekt der Geschirrspülmaschine gewesen sein. Durch das Brandereignis wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe.



Am Löscheinsatz waren die Feuerwehren Gisingen, Altenstadt und Feldkirch Stadt mit insgesamt neun Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften beteiligt. Zudem waren zwei Polizeistreifen sowie der Samariterbund mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften vor Ort.