Vorarlberg: Brand in Dornbirner Färbergasse

Am Montagnachmittag kam es in einer Penthouse-Wohnung in der Färbergasse zu einem Brand.

Laut ersten Informationen entzündete sich das Feuer auf der Terrasse im Bereich der Außenküche. Die Feuerwehr stieg mit der Drehleiter über den Balkon in die Wohnung ein und konnte den Brand rasch löschen. Es gibt keine Verletzten.