Vorarlberg: Brand auf Hof in Rankweil

Auf einem Bauernhof in Rankweil brannte am Dienstag der Motor eines Teleskopladers.

Gegen 17.00 Uhr geriet am Dienstag Nachmittag auf einem Bauernhof in Rankweil der Motor eines Teleskopladers in Flammen auf. Das Feuer konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr vom Landwirt vor Ort mit drei Handfeuerlöschern unter Kontrolle gebracht werden.