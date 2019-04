Vorarlberg: Bombenalarm am Wolfurter Güterbahnhof

Am Dienstagabend kam es beim Wolfurter Güterbahnhof zu einem Einsatz der Feuerwehr.

Am Dienstagabend kam es gegen 18:30 Uhr im Air & Sea Terminal am Güterbahnhof Wolfurt zu einer Sprengstoffalarmauslösung. Bei einem Paket mit dem Zielort USA wurde zweimal ein sogenannter Sprengstoffwischtest durchgeführt, die beide positiv verliefen.

Zur Erklärung: Sendungen in bestimmte Länder in Übersee, darunter auch die USA, werden auf Sprengstoffe überprüft. Grundsätzlich werden diese Sendungen geröntgt. In diesem Fall war aufgrund der Größe des Paketes ein Röntgen nicht möglich, weshalb der Sprengstoffwischtest durchgeführt wurde.