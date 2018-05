Die Asfinag steckt in den nächsten fünf Jahren insgesamt 272 Millionen Euro in den Straßenbau in Vorarlberg. Im Sommer 2018 starten die Bohrungen für die Bodenseeschnellstraße S 18.

Aufgrund der vielen notwendigen Verfahren müsse man sich laut Asfinag-GF Alexander Walcher jedes Detail ansehen. Beispielsweise müsse die tatsächliche Entlastung und mögliche Folgen für Flora und Fauna evaluiert werden.

Asfinag ©Asfinag

180 Bohrungen Im Sommer 2018 sollen insgesamt 180 Bohrungen durchgeführt werden, um den Untergrund für die zukünftige Trasse zu untersuchen. Die Ergebnisse der Bohrungen tragen dann zu den konkreten Planungen bei. Die endgültige Entscheidung für eine Variante soll dann 2020 fallen.