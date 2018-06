Vorarlberg: Bohrmaschine fräst sich durch den Zanzenberg

Ab dem 20. Juni wird sich die Tunnelbohrmaschine durch den Zanzenberg fräsen und dabei auf rund 470 Metern einen Stollen mit einem Durchesser von zwei Metern graben, bevor sie rund sechs Monate später beim Steinebach durchbrechen kann.

Mit der traditionellen „Anschlagfeier“ beginnen die Arbeiten am Tunnel. Zuvor erfolgten in den vergangenen Wochen wichtige Vorarbeiten. Traditionen haben im Tunnelbau einen hohen Stellenwert, dazu gehört auch eine Tunnelpatin. Für den Zanzenbergstollen konnte dafür Carmen Ruepp gewonnen werden. Sie wird in den kommenden Monaten regelmäßig die Baustelle besuchen und die Arbeiter motivieren. Insbesondere am 4. Dezember, dem Gedenktag an die Hl. Barbara, die als Schutzpatronin der Mineure gilt.