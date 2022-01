Vorarlberg: Bitschi fordert sofortiges 2G-Ende

Am Samstag gab die Bundesregierung das Ende der 2G-Regel für Mitte Februar bekannt - für die FPÖ kommt dieser Schritt zu spät.

Erst am Samstagvormittag gab die Bundesregierung weitere Öffnungsschritte bekannt. So wird ab 5. Februar die Sperrstunde auf 24 Uhr verlegt, ab 12. Feburar fällt die 2G-Regel im Handel. Eine Woche später ist auch in der Gastro nur mehr ein 3G-Nachweis notwendig. Für FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi kommen die Schritte aber zu zögerlich.