Vorarlberg bezahlt erneut 20 Mio. Euro für zusätzliche Lehrer

Das Land Vorarlberg investiert im Schuljahr 2018/19 erneut rund 20 Mio. Euro in zusätzliche 500 Planstellen an den allgemeinbildenden Pflichtschulen.

Damit soll wie in den zurückliegenden Schuljahren sichergestellt sein, Schwerpunkte in der Sprachförderung zu setzen. In die Infrastruktur der Pflichtschulen flossen in diesem Jahr 53 Mio. Euro, informierte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP).

Vorarlberg hat schon in den vergangenen Jahren den Stellenplan des Bundes jeweils deutlich aufgestockt – und die zusätzlichen Lehrer aus dem Landesbudget bezahlt. Blieb dieser Betrag zunächst im einstelligen Millionenbereich, hat er speziell in den vergangenen vier Jahren deutlich auf nunmehr 20 Mio. Euro zugenommen. Das ist in etwa dieselbe Größenordnung wie für das Schuljahr 2017/18.