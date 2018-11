Vorarlberg: Bewohner löscht Zimmerbrand in Rankweil selbst

Ein Kurzschluss an einer Stehlampe war Donnerstag früh offenbar Ursache für einen Zimmerbrand in Rankweil.

Gegen 8.20 Uhr bemerkten die Hausbewohner einen lauten Knall, als ein Kurzschluss in einer Stehlampe einen Zimmerbrand in Rankweil auslöste. Der 52-jährige Hausbesitzer konnte den Brand löschen, bevor die Fuerwehr vor Ort war. Er zog sich dabei jedoch Brandverletzungen an Händen und Füßen zu und wurde mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert. Die Feuerwehr Rankweil rückte mit 2 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.