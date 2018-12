Vorarlberg bewirbt sich für Kulturhauptstadt 2024

Die Vorarlberger Städte Dornbirn, Feldkirch, Hohenems und die Regio Bregenzerwald bewerben sich gemeinsam um den Titel als Kulturhauptstadt Europas 2024.

In den letzten Monaten haben die Kultur Perspektiven 2024 unter der Leitung von Bettina Steindl an den Bewerbungsunterlagen als Kulturhauptstadt Europas 2024 gearbeitet. Zusammen mit einem ausgewählten Team an Schreiber*innen, darunter die Kulturamtsleiter der Städte Dornbirn, Feldkirch und Hohenems, wurden Antworten auf die 38 von der EU vorgegebenen Fragen gegeben.