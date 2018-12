Vorarlberg: BewegungsTreffs mit über 2.600 Teilnehmenden

Bregenz – Die herbstlichen BewegungsTreffs von Vorarlberg >>bewegt sind kürzlich zu Ende gegangen und die Bilanz der Veranstalter fällt erfreulich aus.

An den 14 Treffpunkten im ganzen Land wurden in den letzten acht Wochen insgesamt 2.637 Teilnehmende gezählt, davon 1.786 in den Laufgruppen und 851 Nordic-Walker. Für Sportlandesrätin Barbara Schöbi-Fink ist dieses Ergebnis die erneute Bestätigung für diese Aktion, mit der Vorarlberg >>bewegt jeweils im Frühjahr und im Herbst zum wöchentlichen Training einlädt.

Ein Blick auf die Teilnehmerzahlen der einzelnen BewegungsTreffs zeigt, dass sich die größten Gruppen nicht zwingendermaßen in den bevölkerungsreichsten Wohnorten zusammengefunden haben. Der stärkste BewegungsTreff war in Altach mit 376 Teilnehmenden, die in Relation zur Einwohnerzahl des Standorts größte Beteiligung wurde in Egg mit 201 Lauf- und Nordic-Walking-Begeisterten registriert. Rund 80 fachlich geschulte Trainer waren bei den BewegungsTreffs im Einsatz.