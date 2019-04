"Vorarlberg bewegt" lädt zu BewegungsTreffs

"Vorarlberg >>bewegt" lädt Lauf- und Nordic-Walking-Begeisterte wieder zum wöchentlichen Training – BewegungsTreffs an 14 Standorten.

Unter dem Motto “Mach mit – werde fit!” bietet die Initiative “Vorarlberg >>bewegt” zum Start in die Laufsaison wieder an 14 Orten im ganzen Land BewegungsTreffs an. Ab 8. April haben Lauf- und Nordic-Walking-Begeisterte acht Wochen lang die Möglichkeit zum wöchentlichen Training unter professioneller Anleitung.