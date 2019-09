©Vorarlberg bewegt Bewegungstreff

Mach mit beim Bewegungstreff ab 10. Oktober in Bezau und genieße in freundschaftlicher Atmosphäre die Bewegung in der Gruppe!

Mach mit beim Bewegungstreff ab 10. Oktober in Bezau!

Sei dabei, wenn der Herbst wieder zu farbenfrohen Läufen an der klaren Frischluft einlädt! Ab Oktober bieten unsere Trainerinnen und Trainer für Läuferinnen und Läufer sowie Nordic Walkerinnen und Nordic Walkern 8 Wochen lang ein kostenloses Training an. Ob Einsteiger oder Fortgeschritten – für jedes Level ist die richtige Gruppe dabei. Mach mit und genieße in freundschaftlicher Atmosphäre die Bewegung in der Gruppe!

Am Donnerstag, den 10. Oktober 2019 geht´s in Bezau los!

In 13 Vorarlberger Ortschaften wird einmal wöchentlich (acht Wochen lang) ein Bewegungstreff angeboten, der alle Bewegungsfreudigen motivieren soll.

Bewegungstreff Hinterer Bregenzerwald / Bezau

Datum: 10. Oktober bis 28. November 2019 von 18.30 – 19.30 Uhr

Treffpunkt: Bezauer Wirtschaftsschulen

Vorarlberg bewegt ermöglicht dadurch jedem Spaß an der Bewegung zu finden. Informieren Sie sich auf unserer Homepage (www.vorarlbergbewegt.at), melden Sie sich unverbindlich an und kommen Sie einfach vorbei!