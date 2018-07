Vorarlberg: Betrunkener Radfahrer kollidiert mit Mopedlenkerin

Rankweil - Am Sonntag kurz nach Mitternacht kam es in Rankweil zu einem Unfall zwischen einer 15-jährigen Mopedlenkerin und einem 18-jährigen Radfahrer.

Eine 15-jährige Mopedlenkerin fuhr am Sonntag, den 29.07.2018, um 00.25 Uhr auf der Bundesstraße 88 in Rankweil in Richtung Ortszentrum. Auf Höhe des Straßenkilometer 29,35 wollte sie einen ebenfalls in Richtung Zentrum fahrenden 18-jährigen Fahrradlenker überholen. Als sie auf gleicher Höhe mit dem Fahrradlenker war, querte dieser plötzlich nach links, wodurch die Fahrzeuge seitlich kollidierten.