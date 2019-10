Vorarlberg: Betrunkener Motorrad-Lenker stürzt in Höchst

Ein stark alkoholisierter Motorradfahrer kam am Samstagabend in Höchst zu Sturz. Eine nachfolgende Pkw-Lenkerin half dem Mann.

Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Montag mitteilt fuhr der betrunkene 35-Jährigeum 21.15 Uhr in Fußach auf der L 202 in Richtung Gaißau. Unmittelbar nach dem "Schwanen-Kreisverkehr" kam der Lenker aus noch ungeklärter Ursache zu Sturz und blieb auf der Fahrbahn liegen. Eine nachkommende Pkw-Lenkerin fand den Mann auf der Straße liegend vor und verständigte die Rettung.