Vorarlberg: Betrunken machten Spritztouren am meisten Spaß

20-Jähriger fuhr am liebsten fremde Autos, selbst nach einem Unfall.

Noch hat er keinen Job, aber bald will der Hilfsarbeiter Geld verdienen. Das muss er auch, denn er wurde wegen einer Reihe von Delikten zu 1440 Euro Geldstrafe verurteilt. Darüber hinaus gab es noch drei Monate bedingte Haft. Im Winter vergangenen Jahres hatte er zunächst mit einem fremden Moped in Hohenems eine Runde gedreht. Danach stahl er einen Mitsubishi der Stadt Hohenems. Der junge Mann war über den knapp 1,7 Meter hohen Zaun geklettert und war mit dem Auto bis nach Tirol, wo er wohnt, gefahren.

Gefährliche Situationen

In Tirol fuhr der Dieb vier Tage mit dem Wagen. Immer betrunken. Am letzten passierte dann der Unfall. In einem Kreisverkehr verlor der Mann die Kontrolle und das Auto überschlug sich. Das hielt den Angeklagten nicht davon ab, eineinhalb Monate später das Auto der Mutter eines Kollegen unbefugt zu benutzen. Heute, so der junge Mann, sehe er, dass es gefährlich und dumm war. „Das war halt alles im Suff“, erklärt er. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.