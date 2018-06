Vorarlberg: Betrüger verspielte Gelder für zwei Pkw

Feldkirch - Ein Jahr Gefängnis für einschlägig vorbestraften 58-Jährigen, der mit 24.500 Euro Autos für zwei Geldgeberinnen kaufen sollte.

In erster Instanz hatte die Zusatzstrafe am Landesgericht Feldkirch noch eineinhalb Jahre Haft betragen. Die Tiroler Berufungsrichter hoben das Feldkircher Urteil aber wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung auf und werteten die drei Betrugs­taten mit Schadensbeträgen von 10.000, 12.000 und 2500 Euro nur als gewerbsmäßigen Betrug mit einer möglichen Höchststrafe von drei Jahren Gefängnis. In erster Instanz waren die Taten noch als schwerer gewerbsmäßiger Betrug mit einem Strafrahmen von sechs Monaten bis fünf Jahre Haft eingestuft worden.

Die Richter hatten bei der Strafbemessung ein Urteil des Landesgerichts Linz vom April 2017 zu berücksichtigen. Im Vorjahr war der ehemalige Betreiber einer Werbeagentur zu einem Jahr Haft verurteilt worden, weil er eine Anzahlung von 10.000 Euro eingesteckt, dem Geldgeber aber keinen BMW geliefert hatte. Schon in Linz hätten theoretisch die im November und Dezember 2016 in Vorarlberg verübten Betrügereien mitverhandelt werden können. Wäre dem so gewesen, wäre die Freiheitsstrafe in Linz um ein weiteres Jahr höher ausgefallen, meinten die OLG-Richter.