Vorarlberg: Betreuungszahlen bei dowas sind rückläufig

Der Vorarlberger Verein dowas (der Ort für Wohnungs- und Arbeitssuchende, Anm.) hat am Donnerstag von gesunkenen Betreuungszahlen berichtet.

Von 2016 auf 2017 seien erstmals seit langer Zeit die Zahl der Klienten, der Beratungsleistungen und der Aufenthalte in der Notschlafstelle zurückgegangen. dowas-Geschäfsführer Michael Diettrich nannte als Grund dafür die konjunkturelle Erholung.

Bregenz. Die Zahl der betreuten Klienten nahm 2017 auf 1.122 (2016: 1.226, -8,5 Prozent) ab, die der Beratungsleistungen auf 6.609 (2016: 7.291, -9,4 Prozent) und jene der Nächtigungen in der Notschlafstelle auf 2.887 (2016: 3.058, -5,6 Prozent). Die davor erfolgten Anstiege wollte Diettrich keineswegs nur auf die Flüchtlingswanderung zurückgeführt wissen. So habe es etwa von 2010 auf 2011 einen markanten Zuwachs an Klienten (von 481 auf 760) gegeben, als die Migration noch kein Thema gewesen sei.