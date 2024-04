Längere Öffnungszeiten für Vorarlbergs Wahllokale

Die neue Wahlrechtsreform legt fest, dass Wahllokale bis spätestens 17.00 Uhr offen sein dürfen, aber nicht müssen. Die genauen Zeiten legt die Gemeindewahlbehörde fest.

Vorarlberg hat beschlossen, dass die Wahllokale in Zukunft länger geöffnet sein sollen. Bisher schließen die Wahllokale um 13.00 Uhr, doch nun sollen Wählerinnen und Wähler mindestens bis 17.00 Uhr ihre Stimme abgeben können. Eine Umfrage zeigt jedoch, dass es aktuell keine konkreten Pläne gibt, die Öffnungszeiten tatsächlich auszuweiten.

Neue Entschädigungsregelung für Wahlbeisitzer

Am Mittwoch wurde in Vorarlberger Landtag beschlossen, die Öffnungszeiten der Wahllokale zu verlängern. Dieser Beschluss gilt für die anstehende Landtagswahl, deren Termin jedoch noch nicht feststeht. Sollte alles wie vor fünf Jahren verlaufen, würde die Wahl am 13. Oktober stattfinden. Eine Entscheidung über den genauen Termin hängt jedoch davon ab, ob die Nationalratswahl im September oder bereits im Juni stattfinden wird.