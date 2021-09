Vorarlberg bekommt mehr Polizisten und neues Sicherheitszentrum

Das Land Vorarlberg und der Bund haben ihre Sicherheitspartnerschaft bis 2025 verlängert.

Kern der am Donnerstag unterzeichneten Vereinbarung ist die Aufstockung des Polizeipersonals und die Errichtung eines neuen Sicherheitszentrums in Feldkirch-Gisingen, so Landeshauptmann Markus Wallner und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP). Bis 2025 sollen rund 140 Stellen hinzukommen. Zudem wurde die seit September auch in Vorarlberg etablierten Bereitschaftseinheiten vorgestellt.