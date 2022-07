Vorarlberg bekommt einen 180 Meter langen Radtunnel

Die Vorarlberger Landesregierung hat am Dienstag einen Grundsatzbeschluss zur Realisierung der Radschnellverbindung "Vorderland/Am Kumma" im Bezirk Feldkirch gefasst.

Von Götzis nach Rankweil

Die geplante Trasse erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung vom Bahnhof Götzis über das Betriebsgebiet in Koblach zur Bahnhaltestelle Klaus und von dort bis zum Anschluss an die bestehende Radroute in Sulz, die weiter nach Rankweil führt. Unter anderem werden die Betriebsgebiete in Klaus, Röthis und Koblach mit dem Siedlungsgebiet verbunden. An der Bahnhaltestelle Klaus erfolgt die Verknüpfung der Strecke mit dem überregionalen Radroutennetz.