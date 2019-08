Vorarlberg: Beinbruch bei Fahrt im Rettungsauto

Schadenersatzprozess gegen Rotes Kreuz begann: Transportierter Behinderter fiel nach Bremsmanöver des Rotkreuzfahrzeugs aus Rollstuhl und verletzte sich schwer.

Die Fahrt mit dem Rettungsauto von Bregenz nach Feldkirch am 12. Oktober 2018 wurde erst am Zielort zum Notfall. Zwei Rollstuhlfahrer hätten für eine Verhandlung zum Arbeits- und Sozialgericht gebracht werden sollen. Aber der das Rotkreuzfahrzeug lenkende Zivildiener musste den Wagen in Feldkirch verkehrsbedingt stark abbremsen. Deshalb fiel einer der beiden Fahrgäste aus seinem Rollstuhl. Der Behinderte, der wegen Muskelschwunds und seines amputierten linken Unterschenkels auf einen elektronischen Rollstuhl angewiesen ist, brach sich bei diesem Manöver den rechten Unterschenkel.