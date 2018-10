Vorarlberg: Bei Überholmanöver touchiert - Motorradlenkerin (18) schwer verletzt

Am Sonntagabend um 17 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Rankweilerstraße in Satteins. Eine 18-Jährige Motorradlenkerin wurde schwer verletzt.

Die 18-jährige Motorradfahrerin fuhr auf der Rankweilerstraße (L50) von Satteins kommend als zweites Fahrzeug von drei Motorradfahrern in Richtung Schwarzer See. Dabei wurde die relativ langsam fahrende Motorradgruppe von einer 69-jährigen Pkw-Lenkerin überholt. Die 69-Jährige musste ihren Überholvorgang wegen Gegenverkehr abbrechen und scherte nach rechts zwischen die Motorradgruppe ein. Dabei touchierte sie die Motorradfahrerin, welche in der Folge zu Sturz kam. Die 18-Jährige zog sich eine schwere Knieverletzung zu und musste mit der Rettung ins LKH Feldkirch eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.