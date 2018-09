Vorarlberg bei Solaranlagen im Spitzenfeld

Vorarlberg liegt bei Wärmepumpen, thermischen Solaranlagen und Photovoltaikanlagen im europäischen Spitzenfeld.

Seit 2005 hat sich der Einsatz jeweils vervielfacht. Diese Bilanz zogen Energie-Landesrat Christian Gantner und die Experten von Energieinstitut und vkw illwerke beim 16. Vorarlberger Solar- und Wärmepumpentag am Samstag in Bregenz. Das Interesse ist ungebrochen groß: Mehr als 1500 Besucher informierten sich über neue Trends beim umweltfreundlichen Heizen.

Der Solar- und Wärmepumpentag in Bregenz ist das jährliche Gipfeltreffen der Solar- und Heizungsbranche. Alle großen Anbieter von Wärmepumpen, Solar- und Photovoltaikanlagen sind hier vertreten. Für alle Interessierten ist das die beste Gelegenheit, sich über die Möglichkeiten zum umweltfreundlichen Heizen und zur Energiegewinnung aus der Sonne zu informieren. Das nutzten am Samstag im illwerke-vkw-Areal in Bregenz über 1500 Besucher – ein deutliches Plus im Vergleich zu den Vorjahren.