Vorarlberg: Bei Kindergärten sind sich alle einig

Bildungslandesrätin Barabra Schöbi-Fink (ÖVP) traf sich im Burgenland mit ihren Amtskolleginnen und -kollegen.

Der Fokus bei der heutigen Konferenz lag auf der 15a-Vereinbarung für Kindergärten, bei der Einigkeit unter den Ländern erzielt werden konnte. Ein weiteres Hauptthema war der Ausbau ganztägiger Schulformen, der in Vorarlberg hohe Priorität hat, wie Landesrätin Barbara Schöbi-Fink betonte. Hierbei beharren die Länder vor allem auf einen flexibleren Einsatz der Mittel durch das Bundesinvestitionsgesetz.

Einigkeit herrschte bei den Vertretern der Länder bezüglich der Kolleg- Ausbildung für Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen. Der Vorarlberger Weg, mehr erwachsene Menschen in die Ausbildung zu bewegen, wurde von Seiten der Bildungsländesrätinnen und –räte einhellig bestätigt. „Vorarlberg geht hier mit der ‚Kolleg Dual‘-Ausbildung als Vorreiter voran“, betonte die Landesrätin und verwies auf die positiven Rückmeldungen und das Interesse an dieser neuen berufsbegleitenden Ausbildung, die am 4. September mit 21 Teilnehmenden gestartet ist.