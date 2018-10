Vorarlberg: Bauarbeiter löscht Garagenbrand in Wolfurt

Am Mittwochmittag geriet eine Garage in Wolfurt in Brand. Ein Bauarbeiter einer nahegelegenen Baustelle löschte den Brand und wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Bewohner des Wohnhauses und einige Anrainer bemerkten den Garagenbrand, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Der Brand wurde von einem Bauarbeiter gelöscht, der auf einer Baustelle in der Nähe arbeitete. Er wurde mit Verdache auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz, die Rettung und die Polizei war jeweils mit einem Fahrzeug vor Ort.