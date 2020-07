Vorarlberg: Bauarbeiten für Rheintal-Mitte laufen

Die Arbeiten für den A14-Anschluss Rheintal-Mitte laufen in Dornbirn auf Hochtouren.

Für den Autobahnanschluss Rheintal-Mitte wird derzeit die Schweizerstraße in Dornbirn verbreitert sowie ein neuer Radweg angelegt - dieser Abschnitt sollte bis September abgeschlossen sein. "In Arbeit ist auch die Sanierung der Bahnunterführung und die Neugestaltung der Bleichestraße bis zu L190 - dieser Abschnitt sollte bis zum November fertiggestellt sein", informiert Bürgermeisterin Andrea Kaufmann in einer Aussendung. Der Bau der neuen Anschlussstelle soll dann im Frühjahr 2021 beginnen.