Vorarlberg: Bäume verhindern 100-Meter-Absturz in Au

Eine 56-Jährige konnte am Dienstag in Au unverletzt aus ihrem abgerutschten Auto geborgen werden, weil zwei Bäume einen tiefen Absturz verhinderten.

Am Dienstag, den 24.09.2019, um 13:45 Uhr, lenkte eine 56-jährige Frau aus Bregenz einen Pkw auf dem Forstweg zur Bergkristallhütte im Bereich Goslacherbrücke talwärts. Dabei geriet sie in einer leichten Linkskurve aus unbekannter Ursache mit den rechten Rädern über den Fahrbahnrand hinaus und rutschte mit dem Fahrzeug in der Folge über die Schotterstraße ab.